De vinder hele tiden

Spillerne fra GSB går fra sejr til sejr og kan måske skrive divisionsspillere på visitkortet i den kommende sæson. Foto: privat.

Gladsaxe Søborgs badmintonholdet fortsætter med at vinde

Af Michelle Madsen

5 kampe og 5 sejre – det er status for Gladsaxe Søborg Badmintonklub i Danmarksserien efter den seneste gens holdkamp på udebane mod Hvidovre HB2000.

I starten af holdkampen var GSB deres modstandere overlegne, da de vandt de første 7 kampe med sejre i begge mixdoubler i to sæt, begge damesingler blev vundet i to sæt og tre herresingler blev vundet, og dermed bragte GSB sig foran med 7-0.

Kampens første nederlag kom i 2.herresinge, hvor Morten Aarøe ikke rigtig kunne få sit spil til at fungere og han tabte sin kamp i tre sæt. 1.damedouble blev vundet i to sæt, hvorimod 2.damedouble blev tabt i to sæt, så inden de afsluttende tre herredoubler var stillingen 8-2. Alle tre herredoubler blev vundet i nogle meget tætte kampe, så kampens resultat blev en sikker 11-2 sejr.

Gladsaxe Søborg Badmintonklub er nu det suveræne tophold i Danmarksserien med maksimumpoint og kan med blot én 8-5 sejr i en af de to resterende holdkampe i grundspillet, sikre sig 1.pladsen i puljen og dermed et rigtig godt udgangspunkt til oprykningsslutspillet til 3.division. Næste holdkamp spilles hjemme lørdag 9. december kl.16 mod Lillerød.