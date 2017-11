Det ser mørkt ud med julen

- Halvanden meter kabel var alt, hvad tyvene efterlod, da de stjal fem kilometer kabel, der skulle sørge for julebelysningen på Søborg Hovedgade, siger en trist formand for Handelsforeningen for Søborg og Omegn. Foto: Kaj Bonne.

I år kommer der ingen julebelysning på Søborg Hovedgade, for indbrudstyve er løbet med fem kilometer kabel

Af Jan Løfberg

Det er rigtig jul i Søborg, når hovedgaden dækkes af grankviste og oplyses af julebelysningen.

– Men det bliver der ikke noget af i år, for vores julebelysning er blevet stjålet. Vi har meddelt kommunen, at julebelysningen er aflyst, fortæller Niels Nebeling, formand for Handelsforeningen for Søborg og Omegn.

Forrige mandag blev fem kilometer kabel stjålet fra foreningens opbevaringsplads: – Vi har anmeldt tyveriet til de behørige myndigheder. Desværre kan vi ikke nå at få produceret kabler, da det vil tage to måneder at få dem lavet i et så stort omfang, siger Niels Nebeling.

Formanden er ikke videre optimistisk med hensyn til, om det kan lade sig gøre at opsætte julebelysning i et mindre omfang: – Vi havde jo grejet, det har vi så ikke mere. I foreningen har vi snakket om en delopsætning, men vi taler om frivillig, ulønnet arbejdskraft – og julen står for døren, så jeg tror vi må undvære julebelysningen i år,

siger Niels Nebeling.