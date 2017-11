Digitaliseringen blev glemt

-

Af Læserbrev

Kære politikere,

Jeg synes I har manglet et væsentlig emne i den kommunale valgdebat nemlig emnet ”Digitalisering”.

Hvis vi I Danmark skal bevare førertrøjen digitalt, er vi nød til også, at tage digitaliseringen et skridt videre og skalerer op i næste led. I vil nok sige, at vi allerede i Gladsaxe har digitaliseret skolerne med Ipads og interaktive whiteboards samt Infoba og skoleportalen. Ligeledes i kommunen med Borger.dk.

Men lyder det ikke bedre at Gladsaxe bliver den førende spiller og den mest digitaliserede kommune i Danmark.

Jeg som borger kunne godt tænke mig, at man fokuserede på, at samlede alt data ”Big data” og analyserede data via AI teknologier og dermed blev i stand til, at give mig som borger en service med alle de informationer jeg havde behov for digitalt på min smartphone eller andet medie. BigData er viden om den enkelte borger som igen skaber værdi og derfor er den vigtig for Kommunen.

Tænk om jeg på min fødselsdag fik en besked fra Borgmesteren med tillykke også selvom den kom fra en AI styret teknologi og samtidig fik jeg også lige en notifikation om, at der inden for 4 uger blev startet et anlægsarbejde tæt på min bopæl.

På den selvsamme portal fik jeg også skolens info omkring mine børns lektier, møder og andet relevant. De teknologiske platforme er for mange og gør, at den enkelte borger taber overblikket. Så kære politikkere sæt digitaliseringen i højsædet og få gjort Gladsaxe til den kommune alle de andre kommuner i Danmark kan lære noget af.

Kenneth Barfod

2860 Søborg