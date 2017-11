Din bedste ven skal sendes godt afsted

- Hvis man er medlem af PET Forever, bliver man samtidig medlem af PET-klubben, hvor man kan få hjælp i forhold til sine dyr. PET Forever svarer på alle spørgsmål, forsikrer Olejaan. Foto: Kaj Bonne

Det er en stor sorg, når man mister sit kæledyr. Men det er de færreste der har gjort overvejelser om, hvordan man får taget afsked

Af Dorthe Brandborg

I dag har et kæledyr familiestatus. Det er en del af familien og man ofrer mange penge på sine dyr. Man opererer på dem, hvis de er kræftsyge og sender dem på dyrehotel, hvis man skal ud at rejse.

”Men forholder man sig også til, hvordan dyret skal herfra en dag?”

Fra ide til handling

Netop det spørgsmål har optaget Olejaan Saxe Petersen fra Søborg længe tænkt over og derfor har han nu startet firmaet PET Forever, som giver dyreejere en mulighed for at sende deres dyr til de evige jagtmarker på en ordentlig og værdig måde.

-Min kone og jeg sad en dag og talte om, hvad man egentlig gør, hvis ens hund dør. Hvis man er til dyrlægen for at få den aflivet, så tilbyder dyrlægen at tage sig af det og det betyder en fælles kremering, men hvis man ikke ønsker dette, kan han bestille en enkeltkremering. Vi ville da være ked af, hvis vores to gravhunde Olsen og Asta skulle fælleskremeres, fortæller Olejaan, der gennem årene selv har begravet sine hunde hjemme i haven.

Men selvom det er lovligt er det ikke nemt. Det er svært at grave en stor hund ned i haven. Det kræver et stort hul så at ræve og andre dyr ikke begynder at grave kadaveret op.

-Vi prøvede at undersøge hvad en enkelt kremering koster. Hvis en hund først skal aflives og så afhentes kan det godt komme op på 5-6000 kroner, fortæller Olejaan, der nu kan tilbyde en plan for dyreejere – en plan som går ud på at man ikke pludselig oplever en økonomisk belastning, når man skal tage afsked med sit kæledyr. PET Forever tilbyder at man kan tegne et abonnement til 69,- kroner om måneden og får garanti for, at PET Forever gennemfører det, der skal gøres, når et kæledyr ikke længere lever. Hvis man ikke vil have abonnement, er det stadigvæk muligt at få sit dyr afhentet og få foretaget en enkelt kremering.

Der er et halvt års karenstid inden abonnementet træder i kraft, men jeg har et medlem, som lige har meldt sig ind med en 17 år gammel gårdhund. Det kan være den dør inden de 6 måneder er gået, men i de tilfælde kan man vælge en enkelt kremering efterfølgende og få fratrukket det beløb i prisen, som allerede er betalt i abonnementet, tilføjer Olejaan.

Ordentlighed

De etiske og moralske overvejelser i forhold til kremeringen betyder meget for Olejaann, og der er intet, der er overladt til tilfældighederne. Der er masser af respekt for det afsavn der ligger i at have mistet sin bedste ven.

– Når man bruger så mange penge, skal det håndteres ordentlig. Det må aldrig bare blive en affaldshåndtering, fortæller Olejaan. Han har også fået designet en fin urne, som er certificeret 100% nedbrydelig materiale. Dermed indgår asken i naturens egen cyklus og man kan begrave den, hvor man ønsker det.

-Urnen bliver leveret med små frø, så der kan voksne et lille træ op af urnen, så ens kæledyr på den måde får et nyt liv, fortæller Olejaan med et smil.

Hvis du er interesseret i at høre mere, kan du kontakte Olejaan Saxe Petersen på 73709697 eller på

www.petforever.dk