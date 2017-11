-

Af Læserbrev

Til Borgmesteren

Dårlig bustransport for os der bor på Søborg Hovedgade som ikke har bil.

Vi har kun 6A der kører som vinden blæser,nogen gange kan man stå og vente i 20 minutter. så kommer der 3 busser i rap og kan ikke planlægge rejsetiden hvis man skal nå en anden bus.

Der mangler læskure så man kan stå i læ for regn og blæst.

Det er på tide at der sker en ændring.

Vi er ikke alle bilister.

Kirsten Jensen

Niels Finsens Alle 64 L