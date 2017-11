Elever kan låne cykler

Hvis der ikke lige er råd til en cykel - eller den er blevet stjålet, så er det godt at kunne låne sig frem uden de store praktiske problemer. Foto: Privat.

Gladsaxe kommune har købt 36 cykler til skoler

Som en del af projektet Skolecyklisten har Gladsaxe Kommune købt 36 børnecykler og doneret dem til skolerne i Gladsaxe. Elever, som ikke har en cykel, kan derfor nu låne en cykel i forbindelse med cykelture og cykelprøver.

Gladsaxe har doneret en cykelpakke med 12 cykler og hjelme og en værktøjskasse, hvis cyklerne skulle gå i stykker, til Søborg Skole, Grønnemose Skole og Vadgård Skole, i håb om, at hjælpe de elever, der ikke selv har en cykel, til at kunne deltage i deres klasses cykelture og cykelprøver.

Cyklerne er en del af projektet Skolecyklisten, der er en del af et større cykelprojektet Gladsaxe Cykler. Projektet går generelt ud på at fremme cyklismen i Gladsaxe, blandt andet ved at øge antallet af cyklende skolebørn ved at mindske trafikken ved skolerne og skabe sikre skoleveje, så både børn og forældre er trygge ved at færdes på cykel i trafikken. De positive effekter af øget cyklisme er, at folkesundheden bliver styrket og CO2-udledningen mindsket.

Ingen bornholmertur uden cykel

12-årige Yasin Kebsi fra 6. a på Søborg Skole lånte en cykel, da han skulle på cykeltur til Bornholm med fritidsklubben. Hans egen var blevet stjålet, og havde han ikke kunnet låne en cykel af skolen, var han blevet nødt til at blive hjemme. De andre i 6. a synes også, at det er en god ide med cyklerne. Cyklerne kan for eksempel lånes, hvis eleverne skal på cykeltur med klassen eller klubben, til idræt eller trafikprøver.

Læs mere om cykelprojekterne i Gladsaxe på gladsaxe.dk/cykel