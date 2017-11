En genvej til et sundt voksenliv

Eleverne fik styr på nogle af de basale ting og så, hvor stor en opgave, det er at lave mad til mange mennesker. Foto: Privat.

Vigtigt at børn lærer at lave mad

Af /

6. klasse på Grønnemose Skole har haft besøg af Anne W. Ravn, blandt andet kendt fra tv-serien ”By på Skrump” og snart igen tv-aktuel i juleudgaven af DRMadmagasinet.

Det skete i et samarbejde med Kvickly Buddinge, som sammen med Anne W. Ravn satte madglæde, køkkenoplevelser og sundhed på dagsordnen.

For en eftermiddag og aften skiftede 6. klasse matematikbog og Ipad ud med skærebræt og kokkekniv og en god portion madmod.

Forældrene var inviteret til at komme og smage den dejlige mad, som eleverne skulle lave i skolekøkkenet, som i dagens anledning var omdannet til Restaurant GoCook. Og det var lidt af en bedrift at lave mad til de mange personer. Blandt andet blev der skrællet adskillige kilo kartofler, masser af gulerødder, selleri, bagt ufoboller og meget mere.

’Det er så vigtigt for børn, at de får lov til at se, røre og smage på mange forskellige råvarer, og at forældrene derhjemme giver børnene plads til at gå i køkkenet og lave mad – giver dem indflydelse på måltidet. Mange undersøgelser viser, at det er den bedste vej til at tage vare på deres egen sundhed i voksenlivet’ siger Anne W. Ravn. Mens eleverne tilberedte maden i skolekøkkenet, var forældrene og søskende til Anne W. Ravns saglige og underholdende foredrag ”Når far er kræsen, og mor skælder ud”. Efterfølgende åbnede restauranten og de stolte kokke kunne servere dejlig sund og velsmagende mad til deres sultne forældre og søskende.