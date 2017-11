En haj på disken

James Ørum fremviser stolt gråhajen på 13,7 kilo. Foto: Kaj Bonne.

Fiskeafdelingen i MENY Søborg solgte hajkød

Af Jan Løfberg

Især børnene stod med store øjne og beundrede hajhovedet, som lå og kiggede tilbage med døde øjne: – Er det virkelig en haj, kunne de finde på at spørge James Ørum, der står i fiskeafdelingen i MENY Søborg.

– Ja, en gråhaj, kunne James afsløre, der i sidste uge optrådte i Gladsaxe Bladet med en gråhaj på nakken.

Supermarkedet på Søborg Hovedgade fik tilbudt en gråhaj på ikke mindre end 13,7 kilo af fiskeafdelingens normale leverandør Stefan Andersen, der selv havde fanget den med stang ude i Norske Renden, som ligger mellem den jyske vestkyst og syd for Oslofjorden.

Her er der mellem 250 og 850 meter dybt, og det er noget, som gråhajen kan lide. Om så fiskekunderne i Søborg også kan lide hajen, er en anden sag: – Den har smag og konsistens lidt som svinekød, siger James Ørum.

Fra brød og kager til fisk

Den 52-årige James Ørum glæder sig dagligt over at servicere de fiskeglade kunder. Det har han gjort i snart fem år, heraf det seneste i MENY Søborg. Da der for nylig var gourmet aften, var det James der sørgede for at bage til fiskedelikatesserne. Og det er han ret skarp til.

– Jeg er oprindelig bager og drev kæden Allé Konditoriet med flere butikker nord for København og ét på Nørre Vold. Men det var for hårdt for privatlivet, fordi jeg altid skulle tidligt op og arbejde ved alle højtider. Efter nogle forliste forhold var jeg med til at køre en fiskebil, fordi jeg havde levnedsmiddelbevis – og siden har jeg været til fisk.

James Ørum har god viden om gråhajen. Han kan fortælle, at gråhajen ikke har skelet, men kun brusk. Derfor får den ikke kræft, og det har fået Hollywoodstjernerne til at spise hajpiller for netop at undgå kræft: – Jeg ved ikke, om det virker. Men jeg kan i hvert fald sige, at flere af vores asiatiske kunder henvendte sig for at købe finnerne til deres hajfinnesuppe.