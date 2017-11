En tilflytter om dagen

Befolkningstallet stiger langsomt i Gladsaxe

Af Michelle Madsen

Aarhus og Aalborg topper listen over kommuner med størst nettotilflytning i perioden 2014 til 2017. Tal fra Boligsiden.dk viser samtidig, at antallet af nyopførte projektboliger følger med udviklingen.

Gladsaxe ligger på 6. pladsen med 1.202 – lidt over en tilflytter pr. dag.

Det er kommunerne med landets største byer, der præger toppen af listen over, hvor i landet tilflytningen er størst. Tallene fra Danmarks Statistik viser, at det er Aarhus Kommune, der i perioden 2014 til og med tredje kvartal i 2017 har haft den største nettotilflytning i landet.

”Aarhus ligger geografisk godt placeret, og de fleste jyder har på en eller anden måde et forhold til Aarhus, eller folk der bor der, og så kommer der jo hvert år mange nye studerende til byen. Det gør det til hele Jyllands metropol,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Projektsalget følger med udviklingen

Heldigvis for den jyske hovedstad er der samtidig med den store tilflytning også rigtig godt gang i byggeriet i byen. I hvert fald viser tal fra Boligsiden.dk, at der har været 2.942 projektsalg i Aarhus Kommune fra 2014 til 2017.

”Der har igennem flere år været bygget på havnen i Aarhus, der er bygget nyt på Ceres-grunden og andre steder. Det er attraktive boliger, der hovedsageligt tiltrækker de rigeste af Aarhus’ nye borgere, men så tiltrækker de også folk, der allerede bor i Aarhus, som så sælger den bolig, de hidtil har boet i. På den måde sker der en kædereaktion, der frigiver boliger i forskellige prisklasser til kommunens nye borgere,” påpeger Birgit Daetz.

København blot nummer tre

Også i de øvrige kommuner med flest nettotilflyttede, følger projektsalget godt med. I Aalborg har der været 1.176 projektsalg i perioden, hvor der netto er kommet 2.329 nye borgere. I København er der netto kommet 1.702 nye indbyggere, og hele 5.619 nye projektboliger. ”Det er ikke overraskende, at der er stor tilflytning til Aalborg Kommune, der er én af landets arealmæssigt største. Det er mere overraskende, at København kun er nummer tre, men vi har set det seneste års tid, at der er mange, der søger ud i hovedstadens omegnskommuner for at få råd til at købe et hus. Det skyldes måske netop de mange nye og dyre projektboliger, der er med til at presse priserne i vejret. Og det gør, at den københavnske nettotilflytning er lavere, end vi kunne have regnet med,” siger Birgit Daetz.

Landets tredjestørste by Odense er blot nummer 23 på listen over kommuner med størst nettotilflytning.

Top 10: Kommuner med størst nettotilflytning i perioden 2014-2017

Kommune

Nettotilflytning (personer) Projektsalg (antal)

1. Aarhus 3.024 – 2.942

2. Aalborg 2.329 – 1.176

3. København 1.702- 5.619

4. Roskilde 1.614- 632

5. Furesø 1.478- 411

6. Gladsaxe 1.202 – 223

7. Skanderborg 1.107 – 365

8. Holbæk 1.011- 174

9. Slagelse 969 – 67

10. Vejle 943 – 301

Data for projektsalg er hentet fra Boligsiden.dk’s database, og tallene for nettotilflytningen er hentet i Statistikbanken hos Danmarks Statistik. Der er udelukkende medregnet indenlandske flytninger mellem landets kommuner.