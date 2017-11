Engelske dyder og svensk satire

Anderledes kunstudstilling i ”The Square”. Foto: Scanbox

Claes Bang med i The Square

Af /

I ”Paddington 2” bor vores hovedperson lykkeligt sammen med familien Brown og er et populært medlem af det lokale samfund. Paddington er nemlig begyndt at arbejde for at kunne købe den perfekte gave til sin tante Lucy på hendes 100 års fødselsdag.

Men det utænkelige sker og gaven bliver stjålet. Det sætter dog ikke lige sådan en stopper for Paddington, for den mystiske hændelse skal da opklares.

Paddington selv er selvfølgelig en computeranimeret skabning i denne udgave, men rundt om ham finder man et sandt overflødighedshorn af sublime engelske skuespillere. Hugh Grant, Brendan Gleeson, Julie Walters, Imelda Staunton og Jim Broadbent tilfører alle begivenhederne en helt særegen engelsk charme, der gør ”Paddington 2” til et hyggeligt og charmerende bekendtskab.

I Guldpalmevinderen ”The Square” er Christian, spillet af Claes Bang, en succesfuld chef på et kunstmuseum. Han befinder sig midt i den kreative elite og lægger alt i sit job. I dagene før åbningen af udstillingen The Square bliver Christian udsat for tyveri.

Oplevelsen gnaver i Christian og med sin assistent, begynder han sin jagt på tyven. Men er det virkelig anstrengelsen værd, når man har en udstilling på trapperne? Christian ender på sammenbruddets rand og bringer med sine handlinger museet og sig selv i dyb krise. ”The Square” er skrevet og instrueret af Ruben Östlund, der også stod bag kameraet på den storroste ”Force Majeure”. Ligesom dén film, arbejder ”The Square” meget med, hvad det vil sige at være mand i et moderne samfund.

Ovenstående film har premiere i Bibliografen torsdag 30. november.