Få tjekket blodtrykket

En tur i Meny i Bagsværd giver svar

Af /

Alt for mange kender ikke deres blodtryk. Er du en af dem? Kom ned i Meny på Bagsværd Hovedgade 128 og få svar fredag 17. november mellem 11 og 17.

Hjerteforeningen Gladsaxe tilbyder gratis måling af blodtrykket. Omkring en femtedel af den danske befolkning i aldersgruppen 29-89 år lider af forhøjet blodtryk. Det svarer til 950.000 personer.

Omkring 30 procent af dem, der lider af forhøjet blodtryk er ikke klar over, at de har for højt blodtryk. Kun få har symptomer på det høje tryk. Forhøjet blodtryk øger risikoen for at blive ramt af fx en blodprop i hjertet.

Derfor sætter Hjerteforeningen Gladsaxe alle sejl til for at hjælpe med at opdage forhøjet blodtryk hos Gladsaxes indbyggere. Så kom ned i Meny og få tjek på trykket. Det er gratis.,