Fædre med efterfødselsreaktioner får hjælp i Gladsaxe

Af Svar på læserbrev

Peter Lawrence Brooker fra Alternativet efterlyste i sidste uge samtaler til mænd med fødselsdepressioner. Relationen mellem forældre og barn har stor betydning for barnets udvikling. Denne relation er svær at opbygge, hvis en forælder har en efterfødselsreaktion. Derfor gik Gladsaxe Familie og Unge Center og Sundhedsplejen allerede i 2016 sammen om at oprette et tilbud til de fædre med efterfødselsreaktion. Fædrene opspores ved, at Sundhedsplejen screener dem, samtidig med at mødrene screenes. De fædre der har en efterfødselsreaktion, får tilbudt plads i en fædregruppe eller samtaler med en psykolog. Ved fædregruppemøderne deltager en sundhedsplejerske og en psykolog. Så jeg kan glæde PLB med, at Gladsaxe har et rigtig godt tilbud til fædre med efterfødselsreaktioner.

Eva Falk Winther

Souschef Sundhedsplejen