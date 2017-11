Fair play hele vejen

Politikerne holdt sig – næsten – til den tildelte tid og var med til at gøre mødet til en gevinst for demokratiet. Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe Bladets valgmøde et skoleeksempel på hvordan demokratiet kan fungere

Af Niels Rasmussen

Der var 10 partier til stede, og der kom en masse forskellige holdninger frem i aftenens løb, da Gladsaxe Bladet forrige mandag holdt sit traditionelle valg møde i Drop Inn på Telefonfabrikken.

Og undervejs blev det nærmest skåret ud i pap og bøjet i neon, at folk fra andre partier end ens eget faktisk både har de bedste intentioner om at få skabt de bedste forhold i kommunen og gerne vil tage hensyn til andre mennesker.

Gladsaxe har jo haft socialdemokratiske borgmestre i 104 år, og fra blå blok vil man gerne overtage posten med Pia Skou fra Venstre i borgmesterstolen, mens rød blok af lige så forståelige grunde gerne vil fortsætte arbejdet med Trine Græse på posten.

Samtlige politikere fik stillet tre minutter til rådighed for at præsentere vigtige politiske punkter, og bagefter var der mulighed for tilhørerne til at stille spørgsmål – og det hele blev rundet af med at hver politiker fik et minut til lige at kridte banen op.

Det hele blev holdt i en yderst sober tone bortset fra en kommentar fra Cherif El-Ayuoty fra Nye Borgerlige, der gav udtryk for, at han ikke har de højeste tanker om de nuværende medlemmer i byrådet. Det fik Sadi Tekelioglu fra Alternativet til at sige, at Cherif Ayuoty burde komme med en undskyldning.

Der var væsentligt flere tilhørere til mødet i år end det tilsvarende møde for fire år siden, og der kom adskillige relevante spørgsmål, som politikerne fik lejlighed til at svare på hele vejen rundt.

Det gjaldt ikke mindst et spørgsmål fra en tilhører med indvandrerbaggrund. Han ville gerne høre noget om, hvad man havde tænkt sig at gøre ved de helt åbenlyse problemer med kriminalitet og manglende beskæftigelse.

Så der kom mange holdninger frem. Om mentorordninger, om at hente elever derhjemme, hvis de ikke kom i skole og 0-tolerance og hårde straffe. Der blev talt om personaleflugt fra på plejehjemmene, og det stod klart, at det er et noget mørkt kapitel i kommunens historie lige nu. Men at der også arbejde spå at rette op på tingene med faste ledere og lavere personaleudskiftning

Pengene er disponeret

Der blev talt om den store sum penge, der ligger i kommunekassen – lige nu er den gennemsnitlige likviditet på over1 milliarder kroner. Men som Lars Abel fra de konservative sagde, så er der disponeret over næsten dem alle sammen.

Gladsaxe Kommune ligger notorisk højt, når det gælder administrationsudgifter, så Henrik Bach Mortensen fra Venstre bad om bedre styring. Og der skulle ikke bare spares.

Borgmester Trine Græse sagde, at man bevidst har valgt at bruge penge på administration og sagde, at man ikke bare skulle tro, at folk ansat i kommunen sad og skubbede papirer rundt. De laver faktisk noget for pengene.

-Jeg synes, at vi gør det godt, men selvfølgelig er der plads til forbedringer. Jeg synes bare, at man ikke skal have travlt med at male os ned i et sort hul.

Der blev ikke talt meget om skole og renoveringer af mangel på tid. Om få uger kommer der en stor rapport om hvad de 250 millioner kroner, der er afsat på området skal bruges ti, og så blusser debatten med garanti op.

Kandidaterne var uenige om mange ting. Men en ting kunne de alle bakke op om. Stem. Helst på os, men det vigtigste er at stemme, lød det.



Det var ikke bare Tordenskjolds soldater, der var mødt frem, og der blev lyttet og stillet

både skarpe og relevante spørgsmål, der fortalte om vigtige ting på den politiske dagsorden.

Foto: Kaj Bonne. -Se mange flere fotos på http://gladsaxebladet.fotokajbonne.dk