Fik ni etager i baghaven

Af Læserbrev

Kommunalvalget er ikke kun en retning for hvordan Gladsaxe kommune skal udvikle sig fremover. Det er også en status på hvordan det er gået.

Her skiller den store byggeskandale på Tobaksvejen sig ud. Det var her Gladsaxe Byråd fik plantet et skrummel på 9 etager stort set i baghaven til en af kommunens borgere.

Men hvorfor i al verden har man ikke fundet en kompensation? I stedet har man brugt pengene på en advokatundersøgelse, der fik vasket de ansvarlige hænder.

Det kan vi ikke være bekendt. Jeg synes det er magtarrogance, at man ikke forlængst har givet en kompensation. Man har ikke engang ville beskære nogle træer, som ville give lidt af den manglende sol tilbage i naboens have. Det lovede socialdemokraten Ole Skrald ellers personligt at gøre.

Enhver kan jo se at den er helt gal og sagen er et tydeligt tegn på at der bør skiftes kraftigt ud i byrådet. Skrumlets nabo fortæller, at det kun er Venstre, Liberal Alliance, Enhedslisten og til dels Dansk Folkeparti, der har villet finde en løsning, mens de øvrige partier synes at det er i orden.

Husk det når krydset skal sættes!

Martin Skou Heidemann

Kandidat nr 4 for Venstre