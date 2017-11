FødevareBanken søger frivillige

Gladsaxeborgeren Steen Pedersen her i fuld gang med at uddele te og anden god overskudsmad til sociale organisationer. Foto: Privat.

Maden serveres på Mødestedet

Af /

Hver tirsdag modtager Mødestedet på Bagsværd Hovedgade 175 gratis overskudsmad fra organisationen FødevareBanken.

I FødevareBanken sørger Gladsaxeborgeren Steen Pedersen og hans frivillige kolleger for, at maden kommer ud – og de kunne godt tænke sig at være flere.

’Mødestedet’ er et socialt værested for blandt andet misbrugere og psykisk sårbare mennesker, der tilbyder et billigt måltid mad, socialt samvær, aktiviteter og støtte til personlige problemstillinger for værestedets brugere. Siden maj 2014 har de modtaget mad fra FødevareBanken med meget stor tilfredshed.

”Dagligt har vi 20-30 brugere og fødevarerne fra FødevareBanken bliver brugt til dagens varme ret. Alt det, FødevareBanken kommer med, er hovedingredienserne i vores mad – og kostprisen kan vi derfor holde lav. Så det betyder virkelig noget,” fortæller Kennet Petersen, der er leder af Mødestedet.

Overskudsmad

FødevareBanken er en frivillig organisation, der modtager overskudsmad fra fødevareproducenter, grossister og supermarkedskæders centrallagre. Mad, der ikke er for gammelt og absolut ingenting fejler, men som af den ene eller anden årsag ikke kan sælges. Det kan for eksempel være på grund af fejl på etiketten, brud på emballagen eller fordi der er produceret for meget. Ved hjælp af en lang række frivillige samt organisationens kølebiler indsamles maden og distribueres til herberger, kvindecentre, varmestuer og andre steder, hvor udsatte folk har brug for maden. En gang om ugen får de besøg af bilen fra FødevareBanken fyldt med god overskudsmad. Maden er gratis, men de betaler for leveringen. At Mødestedet i Gladsaxe har gode erfaringer med at få overskudsmad fra FødevareBanken skyldes især de frivilliges indsats.

”Samarbejdet med de frivillige er rigtig godt. Vi har også fået lært chaufførerne, at hos os, der får man en kop kaffe. De er fantastisk søde – glade, smilende og imødekommende,” fortæller Kennet Petersen. Det gode samarbejde kan pensionisten Steen Pedersen, der tidligere har arbejdet 44 år på Gladsaxe Rådhus, også genkende.

Han har været frivillig i FødevareBanken siden februar 2017 og nyder arbejdet.

”De sociale organisationer tager godt imod os fra FødevareBanken. De er meget glade, taknemmelige og positive over for os. Nu har jeg jo været flere steder mange gange og kender dem efterhånden. Det er smadderhyggeligt,” fortæller Steen Pedersen.

Indsatsen gav livsindhold

I FødevareBanken kan man køre som frivillig chauffør eller assistent. Steen Pedersen kører som frivillig chauffør i FødevareBanken, men kunne godt bruge flere frivillige kolleger – gerne fra Gladsaxe-området – til at dele de gode snakke og hyggelige køreture med.

”Det er fantastisk at være frivillig i FødevareBanken. Mit humør er blevet så meget bedre. Jeg har fået meget tid som pensionist nu – så jeg trængte til noget at bruge min tid på. Det frivillige arbejde har jo et fornuftigt indhold og man møder andre mennesker, både unge og ældre, men mennesker, som jeg ellers ikke ville have mødt. Så det har været rigtig godt,” slutter Steen Pedersen.