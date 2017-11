Førstehjælpskursus i Gladsaxe Taekwondo Klub

Det er godt at få noget praktisk erfaring, når det drejer sig om at kunne yde førstehjælp. Foto: Privat.

Sportsskader var også på dagsordenen

Af /

I samarbejde med DGI har Gladsaxe Taekwondo Klub holdt et førstehjælpskursus for alle interesserede medlemmer og forældre.

Det er vigtigt for klubben, at medlemmerne er i gode hænder, hvis uheldet er ude, og derfor har bestyrelsen besluttet at tilbyde dette kursus gratis for alle med tilknytning til klubben én gang årligt.

Ved kurset gennemgik underviserne først og fremmest hjerte-lunge redning. Der blev trænet i at ringe 112 og give de rigtige informationer, at give hjertemassage og kunstigt åndedræt, de nærmeste hjertestartere blev lokaliseret og brugen af dem øvet.

Derudover blev der arbejdet med førstehjælp af typiske idrætsskader som forstuvninger, hjernerystelser, knæ og fingre, der går ad led og mange andre ting. Eleverne lærte også hvordan man opdager, at en person har fået et slagtilfælde og hvordan man reagerer på det.

På kurset kom underviserne også ind på hvordan man håndterer sportsudøvere med kroniske lidelser som f.eks. astma, diabetes eller epilepsi. Her er det først og fremmest vigtigt, at udøverne selv eller deres forældre sikrer sig, at trænerne er klædt på til at håndtere et evt. ildebefindende. At de f.eks. ved hvor akut-medicin opbevares.

Klubbens børnetrænere fik gode ideer til at ”lege” førstehjælp ind i træningen i klubben, så i nærmeste fremtid kommer de yngste medlemmer til at mærke mere til dette.