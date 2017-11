Folkemusik på Folkemusik på

Der blev spillet og danset under festivalen på Telefonfabrikken. Foto: Kaj Bonne.

15 bands og orkestre sørgede for en storstilet festival på Telefonfabrikken

Af Jan Løfberg

Tremandsorkestret Hudna satte et festligt punktum for en utrolig flot folkemusikfestival på Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus forrige lørdag.

– Tak til Hudna for flot og interessant musik – lige fra tyrkisk til pæredansk. Som gammel folkedanser har jeg rejst verden rundt med dansk musik og dans. Her har jeg lært, at musik og dans kan samle alle mennesker og kulturer i et fællesskab, selv så fjern en kultur som f.eks. den japanske. Punktummet for denne festival var Hudna som repræsenterer tre meget forskellige kulturer og som igen beviste, at musik kan give menneskene fællesskab, hvad der må siges at være meget påkrævet i verden i dag, lød det fra formanden for Glad Dans, Bent Grølsted.

50-60 tilhørere sad i Drop Inn lige til sidste node blev spillet. Stemningen gennem hele den lange dags festival var helt i top. 15 bands sørgede for at samle mangfoldigheden i folkemusikken.

Undervejs leverede den danske rigsspillemand Steen Jagd Andersen sit enorme bidrag til dansene. Steen Jagd viderebragte i den grad de traditioner, som den første rigsspillemand Evald Thomsen grundlagde. Der bliver spillet løs, og så gjaldt det for danserne om at holde ud, selv om tempoet steg og steg.



Foto: Kaj Bonne – Se flere fotos på http://gladsaxebladet.fotokajbonne.dk