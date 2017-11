Forringelser på ældreområdet

-

Af Læserbrev

Ja, jeg undrer mig over, at det røde flertal har stemt for et budget, der sparer på hjemmeplejen, øger taksten for ældrefitness, og ikke afsætter penge til ”god takt og tone overfor borgerne” – der tales tilsyneladende grimt til de ældre.

Samtidig runder kassebeholdningen en milliard kroner. Uanset partifarve skal der være respekt for det enkelte menneske og selvfølgelig skal borgeren have den hjælp vedkommende har krav på. Jeg går ind for en værdig ældrepleje, respekt for borgeren og mere sundhed for pengene.

Det sidste er muligt ved at fjerne unødig dokumentation og bureaukrati, samt at effektivisere nuværende arbejdsgange.

Derudover skal Værdighedspolitikken ikke længere beskrive de overordnede værdier for træning, pleje og omsorg. Den skal derimod gå fra ord til handling – for ellers er den intet værd – endsige værdig.

Jørgen Juhl

Nr. 2 hos Liberal Alliance Gladsaxe