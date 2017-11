Forvaltning på tilbagetog

Syge træer i Slotsparken skal undersøges af svampeekspert - og politikere og råd skal orienteres

Af Niels Rasmussen

Adskillige politikere og diverse medlemmer af Det Grønne Råd var ved at få kaffen galt i halsen, da de i forrige uge så Gladsaxe Bladets historie om gamle, syge træer i Aldershvile Slotspark. Dommen lød, at de skulle fældes.

Men det kan godt ende med en anden beslutning. Skulle træerne være så angrebne af råd og svamp, at de kan udgøre en sikkerhedsrisiko, kan man jo f.eks. sætte et hegn op omkring dem, så publikum stadig kan nyde synet indtil træerne bare ikke kan mere.

Forklaringen fra By- og Miljøforvaltningen lyder sådan: Gladsaxe Kommune har et ansvar for borgernes sikkerhed i parker og langs stier. By- og Miljøforvaltningen har indført et registreringssystem og overvåger træers tilstand. Forvaltningen handler i de situationer, hvor der vurderes at være en reel risiko for sikkerheden. Det er denne praksis, der er baggrunden for artiklen i Gladsaxe Bladet.

Aldershvile Slotspark har en helt særlig karakter, og af fredningen fremgår det, at vi skal sikre kulturhistoriske og geologiske kvaliteter i området. Det fremgår af plejeplanen, at der skal ske en renovering og udtynding af beplantningen i parken.

Da Byrådet med Budgetaftalen har besluttet, at den grønne strategi følges op af en træpolitik, er det naturligt, at beslutningen om hvordan vi gennemfører renoveringen af beplantningen i Slotsparken integreres med udarbejdelsen af træpolitikken. Det vil være en proces, hvor der samarbejdes med Det Grønne Råd om at udarbejde et oplæg til politisk beslutning.

Da der imidlertid er mistanke om, at få træer i området kan være til fare for parkens gæster, har vi nu besluttet at lade en svampeekspert gennemgå træerne, så vi kan få en ekstern vurdering af, hvor akut behovet er for at tage forholdsregler. Undersøgelsen er sat i gang. Samtidig revurderer By- og Miljøforvaltningen proceduren for træfældninger, så der fremover bliver en politisk orientering i tilfælde, hvor hensynet til sikkerheden kræver kraftig beskæring eller fældning af syge træer.