Fuldt hus til banko

Formanden for Gladsaxe håndværkerforening Søren Muldgaard med vinderen af hovedgevinsten en dejlig gavekurv fra Gladsaxe Bladet, Lise Rebenstorf. Foto: Privat.

Håndværkerne overtog for en dag AB -loungen

Af Michelle Madsen

Over 120 deltagere indtog banko arenaen, da Gladsaxe Håndværkerforeningen igen inviterede til det årlige Bankospil. En tradition der nu har været gennemført gennem mere end 100 år. Bankospillet er flyttet ud af foreningens egne flotte lokaler i Posthuset for, at kunne give plads til 120 aktive bankoaktører og plads til, at overskue de over 600 bankoplader, maxiplader en kold fadøl og øvrigt bankoudstyr.

Fik gæsterne ikke held med at fylde bankopladerne, var der alligevel masser af chancer fra en helt uhørt gaveregn, fra lokale sponsorer, til at få en gevinst med hjem fra lotterier eller på indgangsbilletten.

Gladsaxe Bladets store gavekurv var, som det har været i 38 år siden 1979, hovedgevinsten i 14. og sidste bankospil. Den heldige vinder i år blev Lise Rebenstorf.