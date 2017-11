Gademedarbejdere skal skabe tryghed

Gladsaxe skruer op for forebyggelse og tryghedsskabende foranstaltninger i forbindelse med bandekonflikten

Den verserende bandekonflikt i Storkøbenhavn har de seneste par uger resulteret i to skudepisoder og et overfald i Gladsaxe. For at bakke op om politiindsatsen har Gladsaxe derfor sat en række forebyggende og tryghedsskabende indsatser i værk.

Det er politiets opgave at standse og efterforske de kriminelle handlinger, som skyldes bandekonflikten. Derfor har politiet af to omgange valgt at indføre visitationszoner i blandt andet Gladsaxe. Derudover har politiet intensiveret patruljeringen i henholdsvis Værebro og Høje Gladsaxe med lokalbetjente og patruljevogne fra politiets beredskabsenhed.

– Det er en utrolig alvorlig situation, når vil skal opleve, at der bliver skudt lige uden for vores vinduer. Det skaber utryghed og det er fuldstændig uacceptabelt. At bekæmpe bandekriminaliteten er en politiopgave. Men som kommune gør vi alt, hvad vi kan, for at forebygge og skabe tryghed i vores boligområder og holde vores børn og unge væk fra gaderne og ude af bandemiljøet, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse (A).

Alle tager hånd om de unge

Gladsaxe Kommune er i tæt dialog med politiet og Københavns Vestegns Politi udveksler oplysning med relevante aktører og medarbejdere i kommunen. En af de store opgaver i forbindelse med bandekonflikten er, at tage hånd om de unge og sikre, at de holdes ude af konflikten.

– I Gladsaxe har medarbejderne på vores skoler og fritidstilbud ikke kun ansvar for de børn og unge, mens de er på skolen eller i klubben. De har ansvar for alle børn og unge i området omkring institutionerne. Derfor er vi i stand til meget hurtigt at mobilisere vores ansatte til at gå på gaden og sikre, at de unge så vidt muligt holdes ude af konflikten, når der opstår problemer. Samtidig har vi et tæt og godt samarbejde med Politiet og vores nabokommuner om at bekæmpe bandekriminaliteten, fortæller Trine Græse.

Gadeteamet aktiveret

En af de aktører, som er aktiveret, er de tre medarbejdere fra Gadeteamet. Gadeteamet er nu på gaden hver dag mellem kl. 17-23, hvor de besøger alle kendte ”hot-spots” og er særligt synlige i de områder, hvor der har været konkrete hændelser. Gadeteamet ændrer løbende deres ruter i samarbejde med SSP-konsulenterne, når der er akut behov for en indsats i specifikke områder. I forhold til de unge, som er kendte af de sociale myndigheder eller politiet, sørger Gadeteamet for, at de kommer væk fra problemområderne og i stedet opholder sig på ungecafeerne.

Mens Gadeteamet primært er i aktion ved de kendte ”hot-spots”, så tager Ung i Gladsaxe også hånd om de unge i og omkring kommunens mødesteder for unge og ungecaféer. Der er derfor dagligt i alt seks medarbejdere fra Ung i Gladsaxe på gaden i mødestedernes åbningstid kl. 15-17 og i ungecaféerne fra kl. 17-22. Medarbejderne går rundt i lokalområderne og forsøger ligeledes at få de unge væk fra gaden og ind på ungecaféerne. Alle medarbejdere har et særligt hotlinenummer til politiet og observerer og indrapporterer eventuelle mistænkelige forhold til kommunens ledelse og politiet.

Præventive samtaler

Men det er ikke kun på gadeplan, der arbejdes på højtryk for at skabe tryghed. I kulissen holder kommunens to SSP-konsulenter og en exitmedarbejder informationsmøder med medarbejdere fra de berørte områder om håndtering af opgaverne, og præventive samtaler med enkelte og grupper af unge, der har udvist sympati for bandemiljøerne. Disse samtaler fortages af personale fra skoler, pædagoger og SSP. Og i enkelte tilfælde også i samarbejde med lokalpolitiet.

Den igangværende bandekonflikt kender ikke til kommunegrænser. Derfor samarbejder kommunerne også på tværs og udveksler information i det såkaldte bandepartnerskab mellem Gladsaxe, Ballerup, Herlev kommuner og Vestegnens Politi.