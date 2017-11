Skaden på Lupinmarken blev hurtigt udbedret

Af N.R.

Beredskab Øst kunne 9.37 via twitter meddele, at der var gravet en stikkledning over på Lupinmarken. Dermed var der risiko for gasudslip.

Beredskab øst kom hurtigt til stede, og der gik ikke ret lang tid, før skaden var udbedret og gasledningen var splejset sammen, så vejarbejdet på Lupinmarken kunne fortsætte.