Gladsaxe højdespringer på idrætsområdet

Af Svar på læserbrev

En ny måling fra DIF viser, at Gladsaxe ligger nr. 21 ud af 93 kommuner på idrætsområdet. Det er 28 pladser bedre end i 2013. Det synes jeg er ganske pænt.

I Gladsaxe har vi 10-årige handlingsplaner for vedligeholdelse af vores idrætsanlæg. Planerne forelægges byrådet, som tager stilling til, hvilke områder, der skal prioriteres.

I 2015 fik vi udarbejdet en analyse, som er omsat til en udviklingsplan for idræts- og bevægelsesfaciliteter. Den er nu politisk besluttet efter stor brugerinvolvering. Næste skridt er, hvordan vi prioriterer brugernes mange anlægsønsker. Desværre er midlerne ikke ubegrænsede. Det er vigtigt, at vi tager debatten sammen og det ser jeg frem til.

Vi er også i gang med den nye politik på idrætsområdet. Så vi arbejder både visionært, målrettet og strategisk på at sikre borgerne et aktivt fritidsliv. Vi har hen ved 100 idrætsforeninger i Gladsaxe, så der er mange muligheder.

Og ja, det er rigtigt, at antallet af faciliteter faldt, da vi sammenlagde nogle skoler for år tilbage. Men samtidig er der kommet nye anlæg til, som fx Gyngemosehallen og Blaagaard Seminarium. I løbet af 2018 har vi kunstgræs 4 steder i kommunen til glæde for alle aktive fodboldspillere.

Derfor er jeg ikke enig med Venstres byrådskandidat Martin Skou Heidemann i, at vi halter bagefter på idrætsområdet. Jeg tror samlet set, at det er ganske fint at være borger her i Gladsaxe. Vi skal støtte hele vores foreningsliv, både idrætten, og de borgere og frivillige, der har en anden interesse end idræt.

Katrine Skov (A),

formand for Kultur,

Fritid og Idræt i Gladsaxe