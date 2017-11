Gladsaxe nomineret til Årets Ungdomskommune

Er sammen med 11 andre kommuner med i opløbet om at blive bedste kommune for unge

Af Jan Løfberg

Hvert år uddeles af DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd – en pris til Årets Ungdomskommune. I begyndelsen af det nye år er 12 kommuner indstillet til prisen for 2018, heriblandt Gladsaxe Kommune.

Medvirkende til indstillingen har været, at man i Gladsaxe arbejder for ungeinddragelse gennem reel indflydelse. Det sker for eksempel ved den årlige Skolebyrådsdag, hvor alle 6. klasseelever fra kommunens folkeskoler får lov til at prøve at være byrådspolitikkere for en dag. Et andet område bliver kommunens nye spillested for primært unge. DUF peger på, at fem unge har deltaget aktivt i §17, stk 4-udvalg. ”Ung til ung”-netværket er også blevet bemærket.

Andre indstillede kommuner: Aabenraa, Skanderborg, Middelfart, Frederikssund, Struer, Assens, Furesø, Odsherred, Herlev, Aarhus og Horsens. Prisen samt en kunstpræmie af en ung kunstner overrækkes til vinderkommunen i januar 2018.