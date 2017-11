Gladsaxes skoleelever dyster i innovative løsninger

Der var en herlig stemning i lokalerne, hvor der var sørget for masser af underholdning mellem konkurrencerne. Foto: Privat.

First Lego League skærper interessen

Af Michelle Madsen

Den verdensomspændende konkurrence First Lego League løb for 5. gang af stablen i Gladsaxe, hvor skoleelever kørte med Lego-robotter og fremlagde innovative løsninger på den virkelige verdens problemer, som i år var brugen af vand.

Turneringen skal ruste eleverne til fremtidens udfordringer.

I år var overskriften for årets konkurrence ’Hydro Dynamics’.

Elever fra 10-16 år har derfor de seneste uger arbejdet målrettet med at finde og for et dommerpanel præsentere en løsning på, at forbedre den måde mennesker finder, transporterer, bruger og bortskaffer vand på, ligesom at de har skulle promovere og markedsføre deres projekt. Derudover har eleverne skullet bygge og programmere en Lego-robot til at klare en forhindringsbane på tid. Til finalen viste eleverne deres store arbejde frem for venner, familie og dommere.

Fremtidens børn skal være innovative

First Lego League – er en verdensomspændende natur- og videnskabsturnering.

31 hold fra Gladsaxe Skole, Bagsværd Skole, Mørkhøj Skole, Søborg Skole og gæster fra Hørsholm Skole deltog.

Turneringen er et samarbejde mellem Lego og den amerikanske fond FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), hvis formål er at inspirere unge til at finde innovative løsninger på globale problemer og vise, at det kan være sjovt at arbejde med naturfag og teknologi.

– I Gladsaxe vil vi uddanne børn og unge til det 21. århundrede. Fremtidens borgere er innovative, kreative, kan samarbejde og er parate til at løse komplekse problemstillinger. Og finalen i dag, er et fantastisk udtryk for denne Fremtidens Skole, som vi er godt i gang med at bygge. En skole hvor læringsmiljøerne understøtter digital dannelse. En skole hvor eleverne er medskabere af egen læring, og det at fejle, er en naturlig del af en læreproces, siger Claus Wachmann formand for Børne- og Undervisningsudvalget.



Miljøvenlig bilvask

I kantinen stod rækker af stande, bag hvilke elever i T-shirts i alle regnbuens farver og med hjemmebagt kage og kaffe præsenterede deres innovationsprojekt. Hos Team H20 havde de bygget en model af et sandfilter, der renser drikkevandet i byen Chandalala i Malawi. Team Tsunami ville samle vandet fra Ikeas tage og bruge det til bilvask, mens de hos Green Team vil omdanne regnvand til strøm.

Ved siden af i hallen foregik robotkonkurrencen. En DJ sørgede for at sætte stemningen sammen med det dæmpede lys i hallen. Hvert hold havde tre forsøg. Max, Ivan og Simon fra team H20 05 øvede sig på øvebanen, da de havde problemer med at flytte en pumpe ved deres første forsøg.

På banen hvor det gjaldt, talte publikum ned fra ti i kor. Hornet løder, og et stort lysende ur blev sat i gang. Lego-robotterne havde to et halvt minut til at løse opgaverne. Kloakdæksler skulle vendes, en vandhane åbnes, og rør skiftes ud – alt sammen i Lego vel og mærke. 3-2-1 tiden er gået. Alexander og Victor fra team Waterfall klarede banen med enkelte fejl, men for dem handlede det mere om at have en god dag.

– Det er lidt stressende, men i sidste ende handler det om at have det sjovt, siger Alexander.

Hovedprisen for den samlede sejr gik til Team H20 05.

Deres idé er at anvende genteknologien til at ændre avocadoens arveanlæg, så den kan dyrkes under andre forhold for at minimere vandforbruget, da der bruges 320 liter vand per avokado, hvilket betyder at mange søer og floder tørrer ud i Chile.

Med sejren kvalificerede team H20 05 sig også til den skandinaviske finale i Norge den 2. december sammen med hold fra 14 andre danske lokalfinaler. Her skal de udover Norge dyste mod Sverige og Færøerne.