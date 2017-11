Gladsaxes store boksehåb

Gladsaxes nye danske mester i supersværvægt Anders Krogh med sin guldmedalje. Foto: Kaj Bonne.

Efter en langvarig skadespause vendte Anders Krogh tilbage ved at vinde det danske mesterskab i supersværvægt

Af Jan Løfberg

Navnet er Krogh. Anders Krogh.

Men skønt efternavnet staves nøjagtig på samme måde som de fire berømte boksebrødre fra Aalborg – Børge, Tage, Bjarne og Kjeld – så er Anders hverken i familie med dem eller kommer fra det nordjyske.

– Jeg kommer fra Gladsaxe. I starten boede vi i Gladsaxe, derefter flyttede vi til Mørkhøj, og nu bor jeg i Søborg, så jeg har boet i kommunen i hele mit liv, siger den 27-årige Anders Krogh, Gladsaxe Bokseklubs nye danske mester i supersværvægt.

Historien om Anders Krogh er god. Vi taler om en stor, velproportioneret supersværvægter på 194 centimeter og 102 fedtfattige kilo. Og selv digteren Henrik Nordbrandt skrev, at ”året har 16 måneder: November/december, januar, februar, marts, april/maj, juni, juli, august, september/oktober, november, november, november, november”, så var november lysets måned for Anders Krogh.

I fire år havde han på grund af en håndskade i højrehånden; en fejloperation og to efterfølgende kirurgiske indgreb ikke kunnet dyrke sin elskede sport – boksning – for fuld styrke.

– Men smerterne aftog efterhånden, og jo mere det gik i den rigtige retning, jo mere fik jeg lyst til at komme tilbage i ringen. Træningsmængden blev sat i vejret, og i Gladsaxe Bokseklub var vi på et forlænget weekendophold hos vores venskabsby i England, så lysten var der til at deltage i de danske mesterskaber, siger Anders Krogh, der i øjeblikket er i gang med en sundhedsuddannelse og om et halvt år, håber han at komme ind på fysioterapeutuddannelsen.

– Selvfølgelig var det med en vis nervøsitet jeg stillede op ved mesterskaberne i Roskilde. Jeg vil ikke sige, at min boksefremtid stod på spil, men jeg skulle i hvert fald tage den op til genovervejelse, hvis jeg var blevet boksemæssigt ydmyget eller var blevet slået ud. Men jeg var ret selvsikker, efter at jeg havde vundet den første kamp, siger Anders Krogh.



Guldmedalje

Nu endte det heldigvis lykkeligt. Anders Krogh vandt sin semifinale med 3-2: – Jeg var dog ikke i tvivl om, at ville få sejren, for jeg vandt alle omgange. I finalen gik det endnu bedre. Jo, det var en dejlig følelse at vinde DM – og så var det oven i købet i min jubilæumskamp nr. 50. Og hånden? Jo, den holdt. Jeg var lidt øm i højrehånden efter semifinalen, men smerter mærkede jeg ikke til.

– Og hvad nu? Hvad er de næste mål? Og kunne det tænkes, at du går efter at blive professionel, spørger vi.

– Den danske mesterskabstitel giver altid mulighed for at komme med til nationale stævner og internationale turneringer. Lige nu er der ikke så meget planlagt, og der er jo heller ikke så mange amatørstævner som før i tiden. Men måske skal jeg deltage i et stævne i Nykøbing Falster i december, siger Anders Krogh.

Fremtiden

Fremtidsmulighederne drøfter Anders med sine rådgivere og trænere i Gladsaxe Bokseklub Jean Clausen og Bo Hansen. Et nordisk mesterskabsstævne i april er et af pejlemærkerne. Udenlandske stævner kan også komme på tale.

En tilværelse i bar overkrop vil Anders Krogh ikke udelukke: – Nu er jeg lige vendt tilbage, så der skal langt flere kampe til, før det bliver interessant at tale om. Men selvfølgelig vil man gerne leve af sin hobby, hvis det kan lade sig gøre…

Med sine 27 år er Anders Krogh i sin bedste boksealder, og skulle han ende med at fortsætte som amatør, så kan en olympisk deltagelse komme på tale i Tokyo i 2020.

Blandt idolerne nævner Anders de cubanske legender Teofilo Stevenson og Felix Savon samt Lennox Lewis og Mike Tyson, men lige nu gælder det egen karriere.

– Jeg løbetræner mest med intervaller og spurt, og indimellem tager jeg også længere løbeture. Den tekniske træning og sparringen foregår selvfølgelig i Gladsaxe Bokseklub, men jeg tager også ofte til både Herlev og Valby for at træne med boksekammerater. Der er også nogle træningslejre, som jeg er med på, siger Anders Krogh. Og skulle du nu tænke: Anders Krogh, har jeg ikke set ham, så kan det ikke helt udelukkes. Han var med i ”Vild med dans” for fem år siden, da han hasteindkaldt som substitut for den bokseinteresserede skuespiller Thomas Bo Larsen.

Dansen har Anders ikke helt opgivet, men nu foregår den bare i ringen.