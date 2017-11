God ide giver pote

Mund-til-mund og hjertemassage er godt at kunne, når situationen er kritisk. Men også andre former for førstehjælp med hjertestarter og diverse forbindinger var med på kurset. Og eleverne fra tre 9. klasser på Enghavegård havde virkelig suget lærdom til sig. Foto: Kaj Bonne.

Førstehjælpskursus til alle kommunens 9. klasser

Af Niels Rasmussen

En gang om året overtager skoleelever byrådssalen og holder deres egen byrådsdag.

Diverse emner bliver præsenteret, og så går udvalgsarbejdet i gang.

Senere på dagen er der afstemning i byrådssalen efter en debat.

Og det kommer der af og til rigtig gode resultater ud af.

Blandt andet blev det foreslået, at eleverne i 9. klasserne skulle have mulighed for at tage et førstehjælpskursus.

-Vi er i år begyndt at tilbyde 8-timers førstehjælpskurser til alle kommunens 9. klasser. Alle 10 skoler har sagt ja, så vi regner med at få omkring 600 elever gennem systemet hvert år, fortæller Martin Søndergaard, der underviser på GXU.

Kurset består af to dele: hjerte-lungeredning og brug af hjertestarter samt en trafikrelateret del. Kurset kan de unge bruge både til knallertkørekort og hvis de inden for et år påtænker at tage kørekort til bil, så gælder det også til det.

Jann van Leeuwen underviser også, og han vurderer, om eleverne har vist både den fornødne interesse.

-Der er ikke tale om en decideret eksamen, men klarer eleverne opgaverne, så indberetter jeg deres navne til et register, så de kan vise, at de har sat sig ordentlig ind i tingene, siger Jann van Leeuwen.

Da Gladsaxe Bladet var på besøg var det elever fra Enghavegård, der var på kurset, og de gik til opgaven med stor seriøsitet, og det var tydeligt, at de havde lært en masse.

