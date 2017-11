Her mødes folk

Bibliotekshaven har været noget nær et giganstisk hit siden den blev indviet. Selv på gråvejsrdage er der ofte mange børn ved attraktionerne. Foto: Kaj Bonne.

Konkurrence om at finde Gladsaxes mest levende mødested

Dansk Arkitektur Center (DAC) er netop i gang med at kåre de fem mødesteder i Danmark, der sprudler mest af liv, bevægelse, kontraster og mennesker. Og Gladsaxe er med i konkurrencen om at vinde titlen som Hovedstadens mest levende mødested.

Er det gadehaven foran Bibliografen, Byens Arena, Bibliotekshaven eller et helt andet sted? mødested.

Gladsaxe opfordrer alle til at deltage i konkurrencen og dele sit bud på det levende, finurlige mødested, som gør vores by helt særlig. Vi kan ikke gøre det alene, og derfor har vi brug for din hjælp.

Del et billede af dit mødested eller skriv en kommentar på DACs Facebookside via dac1.dk/Hovedstaden (med stort H). Du kan også dele dit billede på Instagram under hashtagget #DKslevendemødesteder. Når du nominerer dit sted, deltager du samtidig i konkurrencen om en betalt tur for to til København samt en tur i Dansk Arkitektur Center. Sidste frist er 4. december. Frem til 14. december er der afstemning blandt de nominerede på DAC’s Facebookside. Herefter kårer DAC fem vindere – én fra hver region.

Sæt ansigt på et levende mødested

Vi vil sætte spot på alle de levende mødesteder, som vores by rummer. Levende mødesteder opstår der, hvor livet leves, og mennesker mødes. I Gladsaxe har vi vores egne fortællinger, mennesker og mødesteder – og det skal vi vise Danmark. Derfor zoomer vi ind på de steder, der viser livet, som det leves i vores by – så vi kan vinde titlen som Hovedstadens mest levende mødested. Og husk, arkitektur er ikke blot smukke ikoniske bygninger, men også livet mellem og omkring dem, hvor byen bliver særligt interessant.

De deltagende kommuner er Aalborg, Hjørring, Frederikshavn, Jammerbugt, Silkeborg, Vejle, Odense, Esbjerg, Roskilde, Holbæk, Guldborgsund, Helsingør, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe.