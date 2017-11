Indlæring forstyrres af stråler

-

Af Læserbrev

Gladsaxe Kommune har de senere år indkøbt store mængder bærbare computere, tablets og installeret flere og kraftigere wifi-routere på skolerne og i institutionerne. Udstyret benyttes i undervisningen og i det pædagogiske arbejde med vore børn og unge i kommunen.

Men det indkøbte isenkram er trådløst. Trådløst isenkram benytter mikrobølger til at overføre data fra en enhed til en anden enhed. Megen anerkendt forskning viser desværre, at mikrobølger forårsager hukommelsessvigt, indlæringsvanskeligheder, ADHD-lignende adfærd, uro i kroppen og påvirker kort- og langtidshukommelsen.

Vi kan vel alle være enige i, at det ikke er hensigtsmæssigt at anvende teknologi, som medfører de nævnte tilstande hos vore børn og unge.

Hvorfor mon Frankrig har fjernet wifi fra børnehaver? Hvorfor mon et stigende antal skoler verden over kabler computerne og slukker for det trådløse netværk? Mon ikke det er på tide, at vi forholder os til internationale advarsler og forskning på området?

Hvilke kandidater vil påtage sig at gøre noget ved ovenstående efter valget?

Hanne Bjerre

2860 Søborg