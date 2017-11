Iværksættere roser kommunen

Regningerne bliver betalt til tiden

Af Niels Rasmussen

At være iværksætter kan ofte være ikke så lidt af en økonomisk udfordring.

Kassekreditten bliver presset – og af og til er løsningen at give fortabt, fordi der er for mange udestående penge, når regningerne ikke bliver betalt.

Men i Gladsaxe Kommune erd er styr på tingene ifølge en undersøgelse lavet af Dinero regnskabsprogram.

De danske kommuner har i en årrække haft et ry for at være dårlige betalere. Men som iværksætter kan man med ro i sjælen takke ja, når Gladsaxe Kommune ringer med en opgave.

Gladsaxe Kommune er nemlig en af de kommuner, der bliver blåstemplet som en god samarbejdspartner blandt brugerne af Dinero Regnskabsprogram, som sælger til kommunen.

– Faktisk har hele 66 kommuner på tre uger fået så flotte bedømmelser, at vi kan blåstemple dem som gode samarbejdspartnere, og det glæder mig, at iværksætternes samarbejde med kommunerne tilsyneladende er så velfungerende, siger serieiværksætter Martin Thorborg, som er adm. direktør i Dinero.

– At 66 kommuner er blåstemplet betyder ikke nødvendigvis, at de resterende 32

kommuner er dårlige betalere eller dårlige samarbejdspartnere. Sandsynligvis har en stor del af dem bare ikke fået nok bedømmelser til, at vi kan blåstemple dem – endnu.



Opgør med kommunernes blakkede ry

Listen er godt nyt for kommunerne. For evnen til at betale iværksættere til tiden har nemlig ikke altid været imponerende. En undersøgelse foretaget af Ase i 2014 viste, at 16 procent af iværksætterne havde haft dårlige betalere blandt kommunerne. En stigning på to procentpoint på to år.

– Kommunerne har længe haft et blakket ry i iværksætterkredse, men forhåbentlig indikerer de gode bedømmelser, at kommunerne har strammet op og har fået styr på betalingsfristerne, siger Martin Thorborg.

– Det er også nødvendigt, hvis vi fortsat vil dyrke iværksætterkulturen i Danmark. Det, der for en kommune er småpenge, er ofte en livsvigtig indkomst for en nystartet iværksætter, der er gået all in på at etablere egen virksomhed. Vi er nødt til at give gode vilkår til mennesker, der ønsker at starte egen virksomhed – og det nemmeste sted at starte er at betale regningerne til tiden.