Jazz for de unge

Mere herligt kan det vist ikke blive. Helt upåvirkede af omgivelserne gik børnene i gang med at danse til musikken. Foto: Kaj Bonne.

Jazz Five satte gang i fodsålerne

Af Niels Rasmussen

Medlemmerne i jazzorkestret Jazz Five er bestemt ikke i den gråhårede afdeling, som man ellers kender fra mange jazzorkestre. Det er unge, supermusikalske mennesker.

Og det er måske forklaringen på, at de i den grad tog publikum med storm, da de søndag eftermiddag gav koncert for de mindste – ledsaget af forældre eller/og bedsteforældre på Telefonfabrikken.

Rytmisk musik kan ofte få de helt små til at bevæge sig på den mest charmerende rockende vis, og denne eftermiddag blev ingen undtagelse.

Gladsaxe Jazzklub markerer i denne uge sine første 10 år, og måske blev interessen for at være med om et dusin eller en snes år skabt denne dag.