Jazz-violinens mester på besøg

Kristian Jørgensen spiller i Jazzklubben

Af Niels Rasmussen



Svend Asmussen er væk. Finn Ziegler, Søren Christensen og Poul Olsen er væk. Men der findes stadig blændende danske jazzviolinister. Kristian Jørgensen og Mads Tolling (der bor i USA) holder tårnhøj klasse.

På fredag kan Gladsaxe Jazzklub præsentere Kristian Jørgensen i topform.

Han var nærmest sprudlende ved de nyligt afholdt koncert i forbindelse med jazzklubbens premiere-projekt ’Jazzen i Danmark’.

Her viste violinisten sin klasse for 200 begejstrerede deltagere.

Selv om violinen ikke er blandt de mest anvendte instrumenter inden for jazzmusik, har der dog gennem tiderne været musikere, der har formået at få strengene til at swinge. Og det har interessant nok i udpræget grad været tilfældet i Danmark. Jazzviolinspillets danske kongerække rummer navne som Svend Asmussen, Poul Olsen, Søren Christensen og Finn Ziegler, og siden 1980erne har Kristian Jørgensen på fornemste vis opdateret den ædle kunst.

”Verdensklasse, det er et stort ord, og det plejer man sædvanligvis at være forsigtig med. Men hvis man føler det er berettiget, er der ingen grund til at holde det tilbage. Kristian Jørgensen udnytter violinens muligheder fremragende med sin egen fyldige tone og sin varsomt anvendte, men så meget desto mere udtryksfulde, vibrato”, skrev Politikens anmelder engang.

Kristian Jørgensen begyndte at spille violin, da han var 8 år – nu har han for kort tid siden rundet de 50.

Ved en tidligere koncert i jazzklubben beklagede den nu afdøede bassit Hugo Rasmussen med et glimt i øjet, at Kristian Jørgensne har absolut gehørm så der ikek var plads til instrumenter, der ikke stemte perfekt.

Besætning: Kristian Jørgensen, violin; Francesco Cali, harmonika; Regin Fuhlendorf, guitar; Kasper Tagel, bas og Andreas Svendsen, trommer