Klassiske genfortællinger

Julehygge med Mumifamilien i ”Mumitroldenes vinter”. Foto: Angel Film

Mumitroldene i Bibliografen

Bibliografen har premiere på to store nye filmatiseringer i denne uge. Det drejer sig om ”Mumitroldenes vinter – Bliver det jul i år”, der er baseret på Tove Janssons udødelige fortællinger, og en nyfortolkning af Agatha Christies ”Mordet i Orientekspressen” om mesterdetektiven Hercule Poirots kamp for retfærdighed. Vi begynder i børnehøjde og tager dermed stille og roligt fat årets første julefilm.

Vinteren er på vej, og mumitroldene gør klar til at gå i vinterhi. Men det er kedeligt at sove og i år gider Mumi ikke. Han er nemlig en nysgerrig trold og glæder sig til at se, hvad der sker med Mumidalen om vinteren. Allermest er han dog spændt på julen og den hygge og dejlige stemning, den bringer med sig ind i Mumidalen. Mumi får sig naturligvis en vinter og en jul, han aldrig vil glemme i denne fine lille fortælling om det eventyrlige møde med sne, frost og julens magi.

Mere dramatisk bliver det i ”Mordet i Orientekspressen”, da en berømt, amerikansk forretningsmand pludselig findes myrdet ombord på det legendariske tog. Kun Hercule Poirot kan opklare mordet, men mørke kræfter prøver at spænde ben for hans opklaring. Kenneth Branagh spiller filmens centrale rolle, og i filmens andre roller dukker blandt andre Johnny Depp, Penelope Cruz, Judi Dench og Daisy Ridley op og drysser stjernestøv over begivenhederne.

Ovenstående film har begge premiere i Bibliografen 23. november, og som et helt særligt tilbud til Bibliografens gæster vil anmelder Bo Tao Michaëlis introducere ”Mordet i Orientekspressen” og fortælle om Agatha Christies forfatterskab denne aften.