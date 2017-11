Kleins sunde råd om madpakker

Sebastian Klein forstod at få børnene til at blive nysgerrige og prøve noget nyt, spændende mad. Foto: Privat.

2. klasserne på Grønnemose Skole mødte den populære tv-vært Sebastian Klein

Hvad er en sund madpakke? Kan man prøve at få noget nyt med i madpakken? Den populære tv-vært Sebastian Klein gav sit underholdende bud på, hvordan man kan sammensætte en spændende og sund madpakke, da han i samarbejde med Kvickly Buddinge fortalte Grønnemose Skoles 2. klasser om de mange muligheder.

Efter Sebastians oplæg var børnene fyldt med madmod og blev herefter sendt ud på tre forskellige stationer bemandet med frivillige fra butiksbestyrelsen, forældre og børn fra 7. klasse. På to af stationerne skulle børnene eksperimentere med at lave torskerognssalat og æggesalat. På den tredje, Madjunglen, pirrede Sebastian børnenes nysgerrighed og smagsløg med kyllingepålæg, tun og røget makrel, som de selv skulle toppe med et righoldigt udvalg af spændende smagsvarianter eksempelvis peberrod, ansjoser eller/og parmesanost.

– Vi vil have sund mad hver dag. Fatter du det?!!” Med denne opfordring til børnene om med høj stemmeføring at formidle det tydelige budskab til deres forældre, afsluttede tv-værten sit indlæg. Herefter fik børnene overrakt et diplom signeret af Sebastian samt en flot madkasse til sunde og velsmagende madpakker forhåbentlig med inspiration fra dagens madudfordringer.