Køkkenet bankes op af frivillige

Keld Mansa (tv.) og Vagn Thomsen er i færd med at udvide køkkenet i Gladsaxe Kano & Kajakklub. Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe Kano & Kajakklub har en flok aktive 60+’ere, som leverer mange frivillige arbejdstimer i klubben

Af Jan Løfberg

For tre år siden var der helt dødt tidligt på dagen i Gladsaxe Kano & Kajakklub, men sådan er det ikke længere. Nu er der 30 medlemmer af 60+-gruppen. De mødes i klubben. De ror på søen, går i motionsrummet, spiser frokost sammen eller som i øjeblikket udvider klubbens køkken, så det kan klare de mange sociale arrangementer.

Da vi mødte op ved klubben var 10-12 medlemmer ude at ro på Lyngby Sø, der ligger lige uden for klublokalerne på Kongshvilebakken 2. Her gik tømrer Keld Mansa og civilingeniør Vagn Thomsen og skar profilbrædder til.

– Alle klubbens medlemmer skal give klubben to ugers frivilligt arbejde. Og der er aldrig noget problem at få folk til at melde sig til at lave mad. Derfor er der efterhånden blevet noget trangt i køkkenet. Derfor har vi besluttet os for at udvide det. Og vi 60+’ere kan også give lidt mere frivilligt arbejde end blot to uger, siger Vagn Thomsen.

Et tredje medlem af 60+-gruppen, Svend Berg, har fået til opgave at finde de rette køkkenelementer, men det er noget af en udfordring, for elementer laves ikke mere af de svenske producenter.

– Men det skal nok lykkes at finde noget, der minder om det. Forhåbentlig er vi helt færdige med køkkenet til februar – vi skal i hvert fald være klar til standerhejsninger, siger Keld Mansa.

Keld Mansa og Vagn Thomsen tager sig af tømrerarbejdet og opsætning af elementerne, men pointerer at elektricitet og VVS bliver ordnet af autoriserede mestre.