Korrektion til “Ordet er frit”

Ordet blev desværre lidt for frit, og vi har ved en fejl fået sat en helt forkert tekst ved Kristian Niebuhrs indlæg på side 19 i valgavisen. Herunder følger den rigtige tekst. Vi beklager meget!

Af Randi Salzwedell

Magtbalancen skal ændres

Kristian Niebuhr, Dansk Folkeparti

Valget nærmer sig, og jeg vil her på falderebet endnu en gang gentage, hvad jeg har sagt og talt med borgere om, både på vælgermøder og når jeg har mødt borgerne på gaden.

Dansk Folkeparti går til dette byrådsvalget, i håbet om at få ændret på magtbalancen i Gladsaxe.

Og med det mål, at få fjernet alle de besparelser, der igennem de sidste år, har været på inklusion, børn, unge, ældre og handicappede.

At få ændret på sagsbehandlingen i Gladsaxe, så borgerne kommer i centrum i deres eget liv og behov og bliver individuelt vurderet. Så der ikke længere er behov for, at borgerne skal sende så mange klager i Ankestyrelsen, hvor Gladsaxe i dag får omgjort eller hjemsendt op mod 50 % af sagerne, ja på børneområdet er det op mod 80 %. Det kan vi ikke være bekendt.

Og jeg kan ikke undlade her, at tænke på alle dem der ikke har resurser, til at tage kampen op imod kommunen og systemet.

Vi skal i Gladsaxe blive meget bedre i vores sagsbehandling, så borgerne får den hjælp, pleje og omsorg de har behov for.

Nogle af de andre punkter Dansk Folkeparti vil kæmpe for, er bl.a. fjernelse af de urimelige takststigninger på daginstitutioner, renovation, tøjvask for pensionister og pensionist svømning- og gymnastik, som et flertal har vedtaget.

En ny skøjtehal mm, som beskrevet i vores budgetforslag og på de brochurer og flyers Dansk Folkeparti har omdelt i Gladsaxe.

Ønsker man disse ændringer og nye tiltag, så opfordrer jeg til, at Gladsaxes borgere sætter deres stemme på en af Dansk Folkepartis mange gode kandidater 21. november 2017.