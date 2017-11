Kursus skal øge trivslen i Gladsaxes skoler

Ali, Emilie, Silas og Simon får instruktioner af Jens, der er leder i Natur- og Sejlklubben. Foto: Privat.

Eleverne skal ud af klasseværelserne

Af Emilie Øsregaard

Gladsaxe PPR, Pædagogisk, psykologisk rådgivning, har lavet et trivselskursus for kommunens 5. til 9. klasser. På kurset kommer klassen ud af de vante rammer og laver aktiviteter, der styrker fællesskabet.

Trivsel har stor betydning for, hvor meget børn lærer. Med kurset ’Elever i trivsel’ for kommunens 5. til 9. klasser giver Gladsaxe Kommune mulighed for at løfte fællesskabet i de klasser, hvor trivslen er udfordret eller hvor man blot ønsker at styrke det eksisterende fællesskab.

På kurset vælger hver klasse et fokus, som de arbejder med. Det kan være sproget, samarbejde eller arbejdsglæde.

5.b ud af klasseværelset

Børnene forbinder ofte klasseværelset med dårlige historier, og derfor foregår kurset i Natur- og Sejlklubben i Bagsværd, hvor elever og lærer kan lære hinanden at kende på en ny måde.

5. b fra Vadgård Skole har deltaget i kurset og havde klassens samarbejde som emne. De oplevede for eksempel udfordringer med at arbejde sammen drenge og piger.

På kurset blev klassen delt op i fire hold med cirka lige mange drenge og piger på hver. I løbet af dagen var de igennem fire poster om samarbejde, der kræver både hjerne, styrke og udfordrer lidt. Børnene var blandt andet igennem en huskelabyrint, ude at sejle og oppe at klatre.

– Det er rart at se eleverne på andre måder end i klassen. Så ser både jeg og børnene mere af hinandens personlighed og lærer flere af hinandens styrker og svagheder at kende, siger klasselærer i 5.b Christina Olsen.

Uden samarbejde går det galt

På hold fire er Andrea, Ali, Silas, Simon og Emilie. Ved en af posterne skiftes de til at klatre fem meter op i et træ. Børnene spørger, hvordan det styrker samarbejdet, men det viser sig hurtigt, at de har brug for hinandens råd og hjælp, når den næste i køen skal i selen og hejse sig op.

– Alle øvelser handler om at hjælpe hinanden. Uden samarbejde går det galt. Og hvis de bremser op i løbet af øvelsen, så hjælper vi dem. Vi er der for at støtte dem igennem, men de må godt sige nej, hvis de ikke vil kravle op træet, siger Kaare Tuelung, ressourcekonsulent i PPR og en af initiativtagerne til kurset.

Efter hver post vælger grupperne et kampråb. Gruppe fire vælger et ’trucker cheer’, som de kalder det.

’Hallo hallo – godt gået, dyyyyyyt’, lyder det gennem skoven.

De gode oplevelser skal med hjem

Elever og lærer skal gerne tage den gode holdånd og oplevelsen i skoven med hjem i klassen. For at understøtte det videre arbejde med trivslen, får de et kompendium og nogle øvelser med, som de skal arbejde videre på. En måned efter kurset samles der op på, hvordan det er gået.