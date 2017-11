Lad os hjælpe foreningerne

-

Af Læserbrev

Foreningerne i hele Danmark kan levere noget unikt. I København hjælper rollespillerne med at integrere unge fra Tingbjerg. Det ville jeg ønske at rollespillerne i Gladsaxe også kunne.

Det kræver dog gåpåmod og overskud at få den slags initiativer op og køre.

Babylon, som er Danmarks 3. største rollespilsforening, og som hører hjemme i Gladsaxe kommune, har dog ikke haft et stort overskud de sidste par år. Der har det knebet med likviditeten.

En af de største poster har været leje af lager.

Foreningen har endeligt, efter at jeg selv som bestyrelsesmedlem for Babylon, tog kontakt til kommunen fået tilbudt opbevaringsplads.

Jeg tror ,at hvis vi hjalp vores foreninger mere, så kunne vi få dem til at være medspillere på de sociale problemstillinger, som vi står med i kommunen.

Det er ikke bare sjov og spas, med den hjælp vi giver til foreningerne.

Det er en måde vi kan gøre Gladsaxe til et bedre sted.

Mvh.

Jonas Rassing.

Kandidat for

Venstre i Gladsaxe.

Kasserer i Babylon