Lokaldemokratiet foldede sig ud

Ved ribberne var der borde, hvor forslagene blev forklaret. Foto: Niels Rasmussen

Afstemning om hvad Kong Hans’ Have kan bruges til

Af Niels Rasmussen

Via kommunen er der et beløb på 125.000 kr., der kan bruges til at skabe diverse attraktioner i den nye Kong Hans Have ved Vadgårdsparken over for Vadgård Skole.

Der har været adskillige ideer på bordet, og i lørdags var der valgmøde på skolen. De forskellige projekter blev præsenteret ved borde i en gymnastiksal, og så blev der stemt blandt de interesserede.

Topscorer blev forslaget med borde/bænke) med 96 stemmer. Der var 84 stemmer til en balancebane. I alt seks forslag blev vedtaget.

Hvis alle forslag var blevet vedtaget. ville budgettet bliver overskredet med

ca. 11.000 kr.