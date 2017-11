Målrettet træning og socialt samvær

-

Af Svar på læserbrev

Træningscenter Gladsaxe, Kildegården har forskellige tilbud om træning og genoptræning. Hvis man efter sygdom eller fald har brug for at genvinde sine færdigheder, kan man blive visiteret til specialiseret træning. Har man brug for vedligeholdende træning, kan man få tilbudt træning på et af vores Senioridrætshold, hvor træningen er specielt sammensat til netop det formål og der optages nye deltagere året rundt.

Så det er behovet, der afgør, hvilken type træning, der tilbydes, og ikke alderen. Mange borgere er heldigvis friske og rørige langt op i alderen, mens andre er så uheldige, at de blive svækkede allerede i en tidlig alder.

Gitte Christiansen skrev i sidste uge, at hendes 94-årige mor er dårligt gående og hun var derfor bekymret, fordi hendes mor nu var blevet visiteret til Senioridræt.

Men senioridrætten har netop stor succes med stolegymnastik til seniorer, der bruger fx stok eller rollator. Holdene foregår tre forskellige steder i kommunen, fire dage om ugen, så alle seniorer har kort afstand og nem adgang til et træningstilbud.

Samtidig kan man møde andre seniorer og udvide sit netværk, hvilket mange er glade for. Jeg håber, at din mor vil tage imod tilbuddet om senioridræt, så hun kan fortsætte sin træning. Hvis hun føler sig utryg, så er du velkommen til at tage med hende til træning. Der er et rigtig godt fællesskab og god stemning på holdene. Det ved jeg, for jeg har selv prøvet at deltage, og jeg er overbevist om, at hun nok skal falde godt til.

Kristine Henriksen (A)

Formand for Seniorudvalget