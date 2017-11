Madpakken skal være sund

Sebastian Klein udfordrer smagsløg og smårollinger

Af /

Sebastian Klein finder smørkniven frem og udfordrer smagsløg og smårollinger, når han afholder arrangementet ”Smør din madpakke med Sebastian” på Grønnemose Skole.

I en workshop lærer børnene fra 2. klasse sammen med Sebastian, hvad en sund madpakke skal indeholde, og hvordan man sørger for, at den daglige madpakke bliver et interessant bekendtskab frem for en ildelugtende plastbøtte.

Samtidig skal børnene selv have fingrene i bolledejen, og med hjælp fra frivillige fra bestyrelsen i Kvickly Buddinge, forældre og lærere, skal der laves hjemmelavet pålæg og smages på nye, spændende madkombinationer i ”madjunglen”.

”Børnene synes, det er vildt sejt, når de først har prøvet at smage eksempelvis ansjoser. Først rynker de lidt på næsen, men når den første har taget mod til sig og prøvet at smage, så følger resten oftest med. På den måde, så får børnene også mod og lyst til at smage andre nye madvarer”, fortæller Sebastian Klein.

Arrangementet er en del af GoCook, som har til formål at skabe den første generation af børn og unge, der er bedre til at lave mad end deres forældre. Det er nemlig kun 7 % af børn, som er med deres forældre i køkkenet, og vi er derfor ved at skabe en generation af børn, der ikke kan begå sig i et køkken. Det skal Sebastian Klein være med til at lave om på.