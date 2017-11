Vind billetter til denne nye danske film

Af DB

Kristian er nyforelsket og klar til at starte sit liv sammen med Anne. En dag banker det på døren, og udenfor står Tommy. Kristian har ikke set Tommy i årevis og pludselig konfronteres han med en fortid, som han har gjort alt for at glemme. ”Mens vi lever” er inspireret af virkelige begivenheder og følger fire mennesker, hvis skæbner flettes ind i hinanden efter en fatal ulykke. En ulykke der vil ændre deres liv for altid. I de bærende roller ses blandt andre Nicolas Bro, Sebastian Jessen, Julie Christiansen og Charlotte Munck. ’Mens vi lever’ er inspireret af autentiske begivenheder. Brødrene Mehdi og Milad Avaz debuterer som henholdsvis instruktør og manuskriptforfatter. Filmen har haft premiere.

I samarbejde med SF Film udlodder avisen 2×2 billetter til filmen

For at deltage skal du svare på følgende:

Filmen er?

a. Baseret på en virkel lig hændelse

b. Baseret på en bog

c. Fiktion

Svaret sendes til kon@gladsaxebladet.dk med mærke ”Mens vi lever” senest den 10/11 kl. 8.00. Vinderne bliver offentliggjorte i avisen den 14/11. Billetterne skal hentes på redaktionen og gælder indtil den 26/11.