Mere økologi til Gladsaxes børn

Fra bronze til sølv og guld. Nye mål for økologisk mad på skoler og dagtilbud.

I fremtiden kommer kikærterne til hummussen og tomaterne i salaten fra dit barns frokost i større grad fra et økologisk landbrug.

Gladsaxe Kommune har nemlig besluttet, at ved udgangen af 2020 skal alle børnehaver og skoler som minimum have Det Økologiske Spisemærke i sølv.

Det økologiske Spisemærke, der er et pejlemærke for, hvor meget af maden der er økologisk. Guldmærket svarer til 90-100 procent, at 60-90 procent af maden og drikkevarerne er økologiske. Sølvmærket gælder det 60-90 procent og for bronzemærket 30-60 procent.

Allerede en del af mærkningsordningen

Alle dagtilbud og skoler i Gladsaxe Kommune har allerede guld-, sølv- eller bronzemærket. Kun syv ud af Gladsaxe Kommunes 56 dagtilbud og skoler har kun bronzemærket med en økologiprocent på 30-60 procent. De resterende af kommunens 49 dagtilbud og skoler lever allerede op til kommunens mål med en fordeling på 46 sølvmærker og 3 guldmærker.

Det Økologiske Spisemærke er en frivillig, statskontrolleret mærkningsordning for offentlige og private storkøkkener, restauranter og caféer.