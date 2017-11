Minister blev imponeret

Børne- og socialminister Mai Mercado var glad for at se hvordan tingene fungerede i Sneglehuset. Foto: Privat.

Mai Mercado (C) glædede sig over indsatsen i børnehuset Sneglehuset

Af /

Børne- og Socialminister Mai Mercado (C) besøgte i mandags Gladsaxes børnehus, Sneglehuset på Oktobervej – og hun tog tilbage til Christiansborg med et positivt indtryk.

Ministeren blev mødt i solskinnet af glade børn med flag og blomster. Mai Mercado blev vist rundt i huset af områdeleder Marianne Milbo og børnehusleder Pernille Pedersen.

I besøget deltog borgmester Trine Græse (A), viceborgmester Lars Abel (C) og medlemmer af Gladsaxes Børne- og Undervisningsudvalg.

Mai Mercado sagde i forbindelse med besøget:

” For at give børn den bedste start på livet, er det vigtigt at vi har gode dagtilbud med høj kvalitet i det pædagogiske arbejde.

Jeg blev blæst over af benovelse over den målrettede indsats med at løfte bl.a. børnenes sproglige og motoriske evner igennem brugen af den pædagogiske læreplan.

Hele den investeringsplan man har iværksat på dagtilbudsområdet, fremstår rigtig positiv og det er mit klare indtryk, at det kan være med til at give et godt afsæt for børnenes fremtid i Gladsaxe.”