Rammerne for Gladsaxes stærke foreningsliv

Af Svar på læserbrev

Martin Skou Heidemann påstår i et læserbrev i sidste uge, at mange af Gladsaxes idrætsanlæg er nedslidte og at vi ikke gør noget ved det.

Gladsaxe Svømmehal har nogle år på bagen. Heldigvis starter det store renoveringsprojekt til 30 mio. her i november. Samtidig renoverer vi forhallen i idrætscentret. Det bliver rigtig godt, når det hele er færdigt til næste år.

Skøjtehallen er slidt, men vi har selvfølgelig fundet en løsning, så klubberne kan skøjte her og nu. Jeg forventer, at der er et politisk flertal, så vi kan afsætte penge til en langsigtet løsning i budgettet for 2019.

Gymnastikcentret i Gyngemosehallen er det første i området og har betydet stor medlemsfremgang for GIF Gymnastik. Efterfølgende er mange andre kommuner fulgt efter. Om lidt har vi kunstgræs 4 steder i kommunen til glæde for alle aktive fodboldspillere.

Vi støtter og prøver at skabe de bedste rammer for Gladsaxes stærke foreningsliv. Vi har undersøgt vores idrætsfaciliteter og udarbejdet en udviklingsplan for området. Den skal følges op af en langsigtet og prioriteret investeringsplan.

Vores idrætsklubber har mange ønsker til forskellige idrætsfaciliteter – nye, renovering og opgradering af eksisterende faciliteter, ishal, hal til indendørs atletik, gymnastikhal 2, slagcenter til cricket, tennishal osv.

Vi skal drøfte ønskerne og i fællesskab prioritere dem, men desværre er der er jo ikke ubegrænsede midler. Derfor er det særligt vigtigt, at vi tager debatten sammen; det ser jeg frem til.

Katrine Skov (S),

formand for Kultur, Fritid og Idræt i Gladsaxe