Misinformation om integration!

-

Af Læserbrev

Det er trist at opleve, hvordan den socialdemokratiske kandidat til byrådsvalget Henrik Andersen spreder et helt forkert indtryk af Gladsaxe Kommunes evne til at få flygtninge i arbejde. Det sker både i læserbrev og annonce i Gladsaxe Bladet. Han påstår, at Gladsaxe ”er bedst” til integration. Men det er helt forkert!

Når det gælder beskæftigelsesraten for flygtninge og familiesammenførte viser de officielle tal til Folketinget i juni 2017, at Gladsaxe ligger noget nede i feltet. Nabokommuner som Lyngby-Tårbæk, København, Herlev, Glostrup eller Høje-Tåstrup havde alle flere nytilkomne i beskæftigelse!

Ser vi på udviklingen siden Socialdemokratiet tabte regeringsmagten i 2015 er andelen, som er i beskæftigelse for landet som helhed steget med mere end 50%, mens andelen i Gladsaxe ligefrem er faldet!

Så der er ikke meget at prale af for ”regeringspartiet” Socialdemokraterne i Gladsaxe. Henrik Andersen har ret i, at Gladsaxe Kommune har vurderet at rigtig mange af vores flygtningen faktisk er klar til at tage et arbejde – så meget desto mere ærgerligt er det, at jobcenteret under Socialdemokratisk styre ikke kan levere varen i form af beskæftigelse!

Venstre vil opstille klare og ambitiøse beskæftigelsesmål for indvandrernes beskæftigelse, hvis vælgerne giver os støtte ved valget!

Henrik Bach Mortensen

Nr. 2 på Venstres liste