Mørkhøj Bibliotek 40 år

Den festlige indvielse af Mørkhøj Bibliotek i 1977. Her ses borgmester Tove Smidth med en lille låner ved navn Tine Greve. Foto: Privat.

Fødselsdagsfest på biblioteket

Af /

Det var den 1. december 1977 at Mørkhøj Bibliotek på Ilbjerg Allé så dagens lys, og den 1. december 2017 markerer biblioteket derfor en milepæl: 40 år.

Lidt federe, men bestemt ikke færdig!

Mørkhøj Bibliotek er et lille bibliotek med stort format. Det er hele familiens bibliotek med masser af plads til at tumle, se teater og læse højt. Og så er biblioteket for dig, der elsker litteratur.

På Mørkhøj Bibliotek er man altid klar til en snak om både nye og glemte bøger, og lokale læseheste kan blandt andet hente inspiration i de velbesøgte læsekredse

Vær med til at fejre de 40 år med bobler, kage, gode bogtilbud, konkurrencer og meget mere.

Ungdomskoret fra Mørkhøj Kirke synger julesange kl. 16. Milepælen fejres fredag 1. december kl.15:00 til 17:00 på Mørkhøj Bibliotek og det er gratis at deltage.