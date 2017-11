NM-medaljer til Bagsværds unge løftere

Ole Lykke Thomsen og Jasmin Lidlgruber Aagertoft hentede metal hjem fra Finland. Foto: Privat.

Sølv og bronze til BVKs talenter ved NM i Finland

Af /

Bagsværd Vægtløftnings Klubs unge talenter Ole Lykke Thomsen og Jasmin Lidlgruber Aagertoft stillede begge op med succes i deres første internationale konkurrence: de nordiske mesterskaber for ungdom og juniorer i den finske by Pori.

Jasmin Aagertoft deltog i -58 kg klassen for ungdom, og Ole Thomsen i -94 kg klassen for juniorer.

Jasmin startede konkurrencen med at lave en perfekt serie i disciplinen træk, da hun fik tre ud af tre mulige forsøg godkendt. Hun endte med at tangere sit personlige bedste resultat med 52 kilo. Konkurrencen lå ved pausen meget tæt, og der var stor kamp om medaljerne. Jasmin formåede at holde hovedet koldt, og gentog i disciplinen stød med tre godkendte forsøg og tangerede sit personlige bedste med 67 kg, hvilket var nok til at rejse hjem med en flot bronzemedalje i bagagen.

Ole gjorde Jasmin kunsten efter. Han startede med at lave en perfekt serie i disciplinen træk, tre ud af tre godkendte, og han førte konkurrencen med hele 120 kg i træk. I stød skulle mesterskabet nu afgøres, og i Oles andet stød fik han 145 kg godkendt. Dog måtte han kort tid efter se til, at Alfons Karlson fik stødt 149. Der var kun én ting at gøre for guldet, også at forsøge på 149 kg, der desværre ikke kom på strakte arme. Ole vandt sølv i sin meget tætte klasse og viste nordisk topniveau.

Samlet sæt en virkelig flot præstation af Bagsværds to løftere, og en utrolig flot international debut. Vi skal nok komme til at høre mere fra dem i fremtiden.