Nu kan de nå det

Fire sekunder ekstra gør det langt nemmere for eleverne at krydse hovedgaden. Foto: Privat.

Elever på Søborg Skole fik ekstra sekunder til at krydse hovedgaden

Af Niels Rasmussen

At krydse Søborg Hovedgade via fodgængerovergangene ved Søborg Apotek for at komme over på siden med Søborg Skole kan snildt tage 10 sekunder – selv for en voksen. Når man så er en lille skoleelev, er det nærmest umuligt at nå helt over i de 11 sekunder, hvor der er grønt lys. Så må man stoppe ude på hellen midt på vejen.

Men siden i fredags er der grønt lys i 15 sekunder.

Og det vækker jubel hos lærer Bjarne Schlichter, der selv forgæves har forsøgt at få kommunen til at give eleverne mere tid. Han står for skolepatruljerne og møder op alle hverdage for at bakke eleverne op.

– Jeg skrev til Vej og Park i kommunen og fik et standardsvar om, at forholdene ved overgangene var som de andre steder på hovedgaden med lysregulering. Men her ligger altså både en skole og et apotek, der besøges af gangbesværede folk, siger Bjarne Schlichter.

Da Gladsaxe Bladet fik nys om sagen, kontaktede vi Ole Skrald Rasmussen, formand for Trafik- og Teknikudvalget, og inden for 48 timer var tiden med grønt lys ændret fra 11 til 15 sekunder – og det betyder fantastisk meget i den sammenhæng.