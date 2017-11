Nu kommer regningen

Venstre var det parti, der fik fjernet flest plakater. 700 blev det til. Foto: Kaj Bonne.

Kommunen måtte fjerne over 1.000 ulovligt opsatte valgplakater

Af Niels Rasmussen

Reglerne for ophængning af valgplakater er krystalklare. Og de var blevet præsentere for partierne, der stiller op til kommunalvalget.

Alligevel blev de overtrådt ganske markant i Gladsaxe Kommune.

Og nu kommer der en regning til partierne, der har overtrådt reglerne.

Da plakaterne blev sat op, gik det mange steder så stærkt, at man ikke overholdt reglen om, at plakater i lysmaster skal sidde sådan, at den underste kant er mindst 230 over jorden.

Hvis ikke reglerne blev fulgt, ville plakaterne blive fjernet af kommunens folk på partiernes regning.

Rigeligt at se til

Og der var rigeligt at gå i gang med. Der var plakater, der nærmest skrabede mod jorden, og i bestræbelserne med nærmest at tapetsere kommunen med plakater, var det ofte gået alt for stærkt.

Flere steder gik det også ud over færdselssikkerheden, når plakaterne kunne ramme trafikanter.

Der blev sendt besked ud til partierne om at rydde op i en fart. Det skete ikke, og så gik kommunen i gang.

Over 1.000 plakater blev fjernet i en ruf. De blev transporteret til den kommunale lagerplads – hvor partierne så kunne hente dem igen, hvis de havde lyst til at hænge dem op – efter de gældende regler. Venstre var den største synder med 700 plakater, der blev pillet ned.

Men de andre partier bidrog nu også til at overtræde reglerne.

På Gladsaxe Bladet undersøgte vi, hvor meget det ville koste synderne at få plakaterne fjernet.

Der var et notat fra Københavns Kommune fra sommeren 2016: Estimatet over udgifter til nedtagning af ulovligt ophængte valgplakater er øget fra 40 kr. pr. plakat til nu ca. 225 kr. for en plakat, der bliver taget ned i ophængningsperioden og 170 kr. for en plakat.

Der bliver taget ned efter ophængningsperioden. Stigningen skyldes dels styrkelsen af procedurerne omkring nedtagning, men især, at prisen før har været underestimeret, hvilket en gennemgang af udgifterne forbundet med opgaven har vist.

I Gladsaxe har man fra kommunalt hold endnu ikke besluttet, hvor meget, der skal betales for oprydningen meddeler man fra kommunikationsafdelingen.

Reglerne siger, at vejmyndighedens og politiets udgifter til nedtagning af valgplakater samt udgifter til udbedring af skader på vejtræer og indretninger betales af ophængeren.

Hvis det ikke er muligt at pålægge ophængeren de nævnte udgifter, kan den fysiske eller juridiske person, der er anført på valgplakaten, pålægges at afholde disse udgifter, medmindre den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning.



De øvrige partiet havde også haft lidt for travlt, så de nogle steder ikke overholdt reglerne.

Foto: Kaj Bonne.